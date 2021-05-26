РИАМО - 26 мая. Некоторые шторы из ткани блэкаут, а также занавески из полиэстера, могут образовывать токсичные газы при сильном нагреве, сказал доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) Вадим Рукавицын.

«Есть ряд тканей, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность, ту, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», — сказал Рукавицын в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что в 11:00-12:00 часов, когда солнце активно, занавески блэкаут на основе ПВХ нужно раздвигать. Таким образом, они будут меньше накаляться.

Рукавицын отметил, что в качестве покупки можно остановиться на рулонных шторах, которые крепятся на окно и обладают тем же эффектом. Кроме того, такие шторы можно свернуть.

После того, как человек просыпается, шторы нужно открыть и не закрывать какое-то время. Так удастся предотвратить выделение газов.