РИАМО - 26 мая. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы отдел ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева, сообщает пресс-секретарь суда.

Его обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года.

Кроме того, был арестован Александр Швецов, который являлся заместителем Воробьева. Ему также избрана мера пресечения до 25 июля 2021 года.