РИАМО - 26 мая. 6 тыс купонов от партнеров программы «Коммунальный бонус» реализовали жители Подмосковья, самыми популярными бонусами оказались OZON, магазин косметики Sephora, Burger King, онлайн кинотеатр ivi и ЛитРес, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Представленные на сегодня почти 30 предложений от партнеров, будут ежемесячно расширяться и обновляться», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что ежемесячно после своевременной онлайн-оплаты жителям Московской области предоставляются новые и уже понравившиеся им бонусы.

С полным список предложений, которые участвуют в программе лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус», можно ознакомиться на сайте clubonus.ru.

Программа лояльности в сфере ЖКХ стартовала 1 мая по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она сделана так, что после онлайн-оплаты через личный кабинет МособлЕИРЦ пользователь в автоматическом режиме переходил на страницу «Коммунального бонуса», где выбирает интересное ему предложение.

Онлайн-оплата услуг ЖКХ возможна в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ, а также в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн», доступном в App Store и Play Market.

Для того, чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете, нужно использовать квитанцию организации за последние три месяца, мобильный телефон и электронную почту. После этого нужно заполнить все поля и внести данные о номерах мобильного телефона, лицевого счета, а также период и сумму к оплате, которая указана в платежном документе. После регистрации можно добавить дополнительный лицевой счет.

Замечания и предложения по работе направляются на электронную почту организации: otzivlk@mosobleirc.ru.