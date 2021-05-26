РИАМО - 26 мая. Сотрудники ДПС в ночь на 26 мая остановили автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, сообщает kp.ru.

Рэпера остановили на посту ГИБДД по адресу: проспект Маршала Жукова, 90. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«Около двух ночи его привезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался», — сообщил источник издания.

По словам источника, музыкант вместе с женой пытался решить вопрос на месте. Однако этого сделать не удалось.