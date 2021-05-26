РИАМО - 26 мая. В девяти районах столицы начали устанавливать 240 новых велопарковок, к каждой из них может припарковаться два велосипеда, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Парковки, на которых удастся разместить порядка 500 велосипедов, оснащены накладками из пластика. Они позволяют не поцарапать велосипед.

Велопарковки в новом дизайне появятся в районах Левобережный, Беговой, Тверской, Арбат, Хамовники, Якиманка, Раменки, Донской и Даниловский.

В перспективе новым дизайном обзаведутся все парковки города.