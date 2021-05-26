РИАМО - 26 мая. В столичном метро протестируют 5G, с 2011 года скорость сотовой связи в городской подземке увеличилась в 40 раз, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

5G даст возможность запустить новые служебные и пассажирские сервисы, в том числе 5G-терминалы, роботизированных помощников, использовать технологии дополненной реальности.

«Для нас главное — сделать поездки москвичей максимально комфортными. Сегодня во всех вагонах метро пассажиры могут бесплатно подключиться к высокоскоростной сети Wi-Fi, а также использовать мобильную сеть даже в перегонах между станциями», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что с 5G поездки могут стать удобнее, а работа внутренних систем метрополитена — надежнее.

К преимуществам нового поколения мобильной сети относятся повышенная скорость передачи данных, минимальная задержка их передачи, возможность вести видеотрансляцию в высоком качестве, играть в требовательные онлайн-игры, отсутствие потери скорости при большом количестве подключенных устройств.