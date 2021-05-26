РИАМО - 26 мая. Порядка 17,5 млн кв.м недвижимости могут построить в рамках столичных проектов КРТ, в мегаполисе прорабатывается 71 проект комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в ходе Российского форума по инновациям в недвижимости отметила, что в Москве прорабатываются проекты для редевелопмента территорий бывших промзон с площадью земельных участков около 1 тыс. гектар.

«На этих площадках может быть построено порядка 17,5 млн кв.м различной недвижимости», — сказала Княжевская.

Она подчеркнула, что проекты подразумевают возведение не только жилья, но и объектов коммерческого, производственного и общественного назначения.

«Предварительно 27% от всей этой застройки придется на промышленные объекты, 39% — на общественные, и только 34% займет жилье», — пояснила Княжевская.

По ее словам, параметры застройки могут в перспективе корректироваться, однако структура застройки в целом сохранится.

В Москве одобрили проекты решений о комплексном развитии 52 участков бывших промышленных зон столицы. Их общая площадь порядка 620 га с градостроительным потенциалом 10,7 млн кв.м.

Свыше 4 млн кв м недвижимости возведут в промзонах Москвы в этом году>>