РИАМО - 26 мая. Российские хоккеисты обыграли команду Дании на чемпионате мира, который сейчас проходит в Риге, сообщает Nation News.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Игра прошла в четвертом матче.

Авторами голов у россиян стали Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Теперь россияне будут играть 29 мая с командой из Швейцарии.

Действующим чемпионом мира по хоккею является команда Финляндии, которая выиграла планетарное первенство в 2019 году.