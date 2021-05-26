РИАМО - 26 мая. В Москве задержали начальника отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии и его заместителя, их обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Речь идет о Сергее Воробьеве и Александре Швецове, которые руководили отделом формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии.

Другие детали уголовного дела не уточняют. Следствие просит арестовать росгвардейцев.

Меру пресечения им выберут в ближайшее время.