РИАМО - 26 мая. Правоохранительные органы Польши передали российской стороне обвиняемого в организации убийства пациента центральной городской больницы города Электросталь Московской области, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Преступление было совершено в декабре 2006 года. В июле 2019 года в отношении фигуранта с криминальным прозвищем Циркач вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

В ноябре того же года он был объявлен в международный розыск.

В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Польши. Экстрадиция состоялась.