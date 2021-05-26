РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Жительница поселка Малаховка Люберец пожаловалась главе городского округа Владимиру Ружицкому на отсутствие уборки в подъездах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел встречу с жителями в Центральном парке. На поднятый жительницей вопрос ответил замглавы администрации Люберец Василий Власов. Дома обслуживает УК «ЖЭУ-сервис».

«У нас сегодня прописан регламент уборки, УК обязаны проводить дезинфекцию, гендиректор здесь (на встрече - ред.) присутствует, и мы решим этот вопрос», - сказал Власов.

По словам директора УК Кирилла Архипова, слова жительницы соответствуют действительности.

Глава Люберец поручил своим замам поставить вопрос на контроль.