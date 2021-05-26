РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Житель Люберец обратился к главе городского округа Владимиру Ружицкому с жалобой на ненадлежащую парковку электросамокатов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел встречу с жителями в Центральном парке. Там местный житель сообщил главе, что прокатные электросамокаты бросают во дворах на тех парковках, где ранее жители оставляли свои самокаты и велосипеды.

На этот вопрос Ружицкий попросил ответить своего заместителя Николая Покацкого.

«У нас электросамокаты компании «Ситимобил», мы просили согласовать места (для парковки - ред.) с администрацией, этого не было сделано на данный момент», - сказал Покацкий.

Ружицкий поручил своим заместителям вынести вопрос на комиссию по безопасности движения.