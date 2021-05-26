РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В реке Пахре на территории Подольска утонули двое мужчин, они были в нетрезвом состоянии и отдыхали на берегу с компанией, сообщили в Подольском ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

На реке Пахре на улице Федорова напротив дома №19 отдыхала компания из пяти человек, все жители Подольска. Один пошел купаться, утонул, второй обнаружил, что его нет, пошел его искать и захлебнулся. Друзья в нетрезвом виде даже не обратили на это внимание. Посторонние люди вызвали полицию.

Установлено, что утонувшим было 26 лет и 33 года. Сообщение о происшедшем поступило в 12:48.

В настоящее время на месте происшествия работают три водолаза, три сотрудника «Мособлпожспаса», сотрудники МЧС России и полиции. Тела будут искать до тех пор, пока не найдут, поиски пока прекращать не собираются.

В поисках принимают участие сотрудники 309-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».