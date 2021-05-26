РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В ближайшие месяцы в двух поликлиниках городского округа Люберцы появятся гериатрические кабинеты, сообщили в Люберецкой областной больнице.

В связи с предстоящим открытием гериатрических кабинетов в поликлинических отделениях №№6 и 9 Люберецкой областной больницы в настоящее время проходит обучение среднего медицинского персонала и врачей-терапевтов больницы. Уже прошли курсы 10 медсестер и врачей, еще планируется обучить 20 медиков.

Целью работы гериатрического кабинета является оказание доступной гериатрической помощи населению, а также организационно-методическая и консультативная помощь лицам пожилого и старческого возраста (60 лет и старше).

Оказание медицинской помощи пожилой группе населения станет в городском округе более эффективной.