РИАМО - 26 мая. Самые активные студенты-волонтеры Московского регионального социально-экономического института в Видном получили благодарности министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области из рук главы Ленинского округа Дмитрия Абаренова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Наставников студентов и руководство вуза поблагодарил депутат Московской областной думы Владимир Жук.

С октября 2020 года ежедневно после учебы ребята выезжают в аэропорт Домодедово, где на общественных началах напоминают пассажирам о необходимости соблюдения масочного режима и раздают средства индивидуальной защиты.

«Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, за то, что помогаете предотвращать распространение инфекции и наряду с врачами, может быть, сами того не осознавая, спасаете жизни людей», - сказал Абаренов, обращаясь к добровольцам.

Кроме масочных рейдов, студенты-волонтеры МРСЭИ также участвовали в поддержке голосования по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».