РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Общие собрания собственников жилья в онлайн-режиме прошли в 393 многоквартирных домах городского округа Люберцы в 2020 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках реализации проекта «Цифровая экономика» городской округ стал одним из первых муниципалитетов, жители которого получили возможность в режиме онлайн проводить общие собрания собственников жилья. Многие люберчане уже по достоинству оценили удобство нового формата. В 2020 году общие собрания собственников в онлайн-режиме были проведены в 393 МКД», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что к декабрю текущего года владельцы квартир еще 858 МКД смогут решить свои насущные вопросы в электронном формате.

Для инициирования общего собрания собственнику достаточно зарегистрироваться в личном кабинете системы ЕИАС ЖКХ через портал госуслуг.