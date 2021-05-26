РИАМО - 26 мая. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, жители должны сами осознать важность вакцинации, сообщает Nation News.

Он подчеркнул, что самым «правильным и цивилизованным» способом формирования коллективного иммунного ответа в обществе является массовая вакцинация.

Но при этом Путин добавил, что россияне сами должны осознать важность прививки от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Прививки делают бесплатно и добровольно.

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