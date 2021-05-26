РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. С начала текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» произошло восемь ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщает пресс-службы ведомства.

С начала года зарегистрировано 8 ДТП с участием пассажирского автотранспорта, за аналогичный период 2020 года – 9, из которых 3 ДТП произошло по вине водителей данной категории, в 2020 году – 4. Травмы различной степени тяжести получили 20 человек (в 2020 году – 10).

В 2021 году сотрудниками ГИБДД проведено 17 проверок при выпуске транспорта на линию. Выдано 30 представлений на устранение недостатков за выпуск на линию неисправного автотранспорта, составлено 43 протокола на должностных лиц и 959 автомобилей признано неисправными. Проведено 8 скрытых проверок на линии.

На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с 24 по 30 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» в целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.

При проведении данного мероприятия особое внимание инспекторов ГИБДД обращено на соблюдение водителями данной категории ПДД, законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни и находиться на местах, предназначенных для пассажиров.