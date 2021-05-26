РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Жительница Люберец попросила благоустроить в Центральном парке площадку для выгула собак, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в Центральном парке. Ружицкий попросил ответить своего заместителя Залимхана Гаджиева.

«По этому вопросу была огранизована встреча с жителями, люди жаловались на покрытие - гранитный отсев, собаки царапают об него лапки. Жители просили засыпать территорию либо песком, либо землей. Мы остановились на песке», - сказал Гаджиев.