РИАМО - 26 мая. В Подмосковье заработал онлайн-сервис «Смежник», который необходим для информирования граждан и предотвращения возможных нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Сервис был разработан «Мособлгеотрестом» вместе с комитетом лесного хозяйства Подмосковья в рамках работы по цифровизации и развитию Региональной географической информационной системы.

«Сервис позволяет узнать, граничит ли земельный участок с землями лесного фонда, введя его кадастровый номер, для дальнейшего своевременного выполнения обязательных требований пожарной безопасности в лесах. Во-первых, это поможет избежать лесных пожаров на территории Подмосковья, во-вторых, уберечь владельцев участков от крупных штрафов», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Новый сервис уже доступен на региональном Геопортале по ссылке.

Всем правообладателям участков, которые имеют совместные границы с землями лесного фонда, необходимо очистить территорию, примыкающую к лесу, на полосе не менее 10 м от его границ или же отделить участок противопожарным барьером.

Если требования соблюдаться не будут, правообладателей могут привлечь к административной ответственности.