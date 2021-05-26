РИАМО - 26 мая. В Подмосковье заработал онлайн-сервис «Смежник», который необходим для информирования граждан и предотвращения возможных нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Сервис был разработан «Мособлгеотрестом» вместе с комитетом лесного хозяйства Подмосковья в рамках работы по цифровизации и развитию Региональной географической информационной системы.
Новый сервис уже доступен на региональном Геопортале по ссылке.
Всем правообладателям участков, которые имеют совместные границы с землями лесного фонда, необходимо очистить территорию, примыкающую к лесу, на полосе не менее 10 м от его границ или же отделить участок противопожарным барьером.
Если требования соблюдаться не будут, правообладателей могут привлечь к административной ответственности.
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