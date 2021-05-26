РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. За минувший год в городском округе Люберцы провели 16 субботников по очистке рек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Мы провели санитарную очистку русел рек Пехорка, Македонка, Чернавка, устроили на реках 16 субботников. В текущем году проведем очистку Малаховского озера и реабилитацию русла реки Македонки. Для очистки требуется извлечь порядка 140 тыс. т иловых отложений и провести биорекультивацию берега. А потом запустим в чистую реку 45 тыс. мальков рыб», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в этом году в Подмосковье начнется реализация еще одного значимого проекта по очистке 100 прудов и водоемов.

«Одна заявка от нас уже вошла в эту программу – Томилинский пруд по улице Серафимовича, еще три на рассмотрении – Томилино, улица Шевченко, пруд в деревне Жилино, Кореневский пруд на улице Некрасова», – добавил Ружицкий.