РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В среду глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вместе с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско поздравил отличившихся школьников с выдающимися результатами и успешным окончанием учебного года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественная церемония награждения талантливых детей прошла в рамках ежегодного праздника «Звездочки» в Инженерно-технологическом лицее Люберец.

«Сегодня чествовали 183 учащихся из общеобразовательных учреждений городского округа - лауреатов именной стипендии главы, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, литературных конкурсов и конкурсов сочинений, победителей интеллектуальных марафонов. Дорогие ребята! Вы еще молоды, но уже усвоили очень важную вещь: в учении нельзя останавливаться. Ведь каждый день мы учимся и познаем этот мир! От всей души желаю вам новых открытий и свершений, удачи на экзаменах и, конечно же, хороших каникул!» - сказал Ружицкий.

Глава Люберец также подчеркнул, что развитие системы образования - одна из главных задач, обозначенных в президентском проекте «Образование». В округе для этого делается все возможное.

В этом году «Благодарственное письмо» главы муниципалитета получили 60 школьников. Это лауреаты именной стипендии главы Люберец, которые добились успехов в области образования, искусства и спорта.

Также среди люберчан значительно увеличилось количество победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников - их 27 и 138 человек соответственно. Лучшим на заключительном этапе стал один школьник, призерами - 11 человек.

Кроме того, гимназия №16 «Интерес» среди общеобразовательных учреждений округа стала лидером по количеству победителей и призеров олимпиады - 36 учащихся.