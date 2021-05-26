РИАМО - 26 мая. 15 железнодорожных переездов в 10 муниципалитетах отремонтировали в Подмосковье в рамках программы ремонта ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведены на пяти переездах в Одинцовском округе, на двух переездах в Долгопрудном, Домодедове и Рузе, а также в Истре, Красногорске, Орехово-Зуеве и Раменском.

Так, в Одинцове на ж/д переездах уложили асфальт на пешеходных подходах и покрасили ограждения.

Также в Долгопрудном на двух переездах рядом со станицей Лобня провели замену настила и дефектных шпал и устранили ямы.

Ремонт переездов повысит комфорт при движении автомобильного транспорта.

В этом году в Московской области отремонтируют еще порядка 130 ж/д переездов в 16 городских округах. Работы планируется завершить в октябре.