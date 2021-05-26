РИАМО – 26 мая. Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ сообщил, что в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, почти в 17 раз - до 7,32 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Операционные доходы компании выросли в 2,2 раза - до 13,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения по итогам первого квартала составила 7,5 миллиарда рублей, увеличившись в 9 раз. Активы компании выросли за квартал на 1% и достигли на конец марта 1,33 триллиона рублей.

Эксперты уверены, что опубликованная промежуточная финансовая отчетность подтверждает устойчивое развитие госкомпании и эффективность ее работы как ключевого института развития в жилищной сфере.

Заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отмечает, что компания вышла на устойчивое развитие. По его словам, на рост прибыли повлияло активное развитие компанией основных направлений ее деятельности.

«Этому способствует введение новых актуальных и востребованных программ, в том числе льготных программ для медработников, активная поддержка проектного финансирования жилищного строительства, начало работы на рынке ИЖС», - добавил Цыганов.

Также Цыганов подчеркнул важность работы ДОМ.РФ по направлению аукционов нового формата «за долю», позволяющих строительным компаниям минимизировать издержки при приобретении участка.

«Это должно повысить конкуренцию на рынке застройки, но при этом важно контролировать допуск только добросовестных компаний, имеющих позитивный опыт работы на рынке», - добавил Цыганов.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен, что это действительно хорошие результаты даже без учета эффекта низкой базы из-за влияния пандемии в минувшем году. По его мнению, рост чистой прибыли отражает сочетание двух факторов – полноценного запуска в 2020 году бизнес-модели компании как единого института развития в жилищной сфере и существенного снижения процентных ставок в результате стимулирующей денежно-кредитной политики Банка России.

«Снижение ставок стало дополнительным драйвером, активизировавшим кредитование ипотеки и сделок проектного финансирования, что позволило увеличить процентную маржу компании. Кроме того, ДОМ.РФ в целом завершил процесс создания резервов и получил дополнительные доходы, связанные с выполнением агентских функций», - рассказал Проклов.

АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежат государству. В конце 2017 года компании был передан банк «Российский капитал», позднее переименованный в банк «Дом.РФ». В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.