РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В поселке Малаховка городского округа Люберцы в 2020 году завершили строительство двух котельных, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В прошлом году для обеспечения теплом школы на улице Пионерской в поселке Малаховка построена котельная мощностью 1,4 Мвт. Также АО «Люберецкая Теплосеть» завершила строительство «мэзовской» котельной с увеличением мощности более чем в 2 раза», - отметил Ружицкий.

По его словам, строительство «мэзовской» котельной сняло дефицит мощности, который испытывали на себе 10,5 тыс. жителей целого микрорайона, 3 школы, детский сад и поликлиника.

Помимо этого, в 2020 году реконструированы еще две котельные в Люберцах - на улице Гоголя с увеличением мощности до 14,4 МВт и на Комсомольском проспекте с увеличением мощности до 5,2 МВт.