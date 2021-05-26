РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В поселке Малаховка городского округа Люберцы в 2020 году завершили строительство двух котельных, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
По его словам, строительство «мэзовской» котельной сняло дефицит мощности, который испытывали на себе 10,5 тыс. жителей целого микрорайона, 3 школы, детский сад и поликлиника.
Помимо этого, в 2020 году реконструированы еще две котельные в Люберцах - на улице Гоголя с увеличением мощности до 14,4 МВт и на Комсомольском проспекте с увеличением мощности до 5,2 МВт.
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