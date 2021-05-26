РИАМО - 26 мая. Басманный суд Москвы в среду продлил до 21 июня арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщает пресс-служба суда.

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря 2020 года на территории Среднеуральского женского монастыря. Он обвиняется в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду.

Сам схимонах Сергий своей вины в инкриминируемых преступления не признал.

Романову запретили в служении в конце мая 2020 года, но он нарушил данный запрет. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Кроме того, СМИ неоднократно сообщали о жестоком обращении Романова с детьми — воспитанниками обители.