РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В подмосковных Люберцах планируют провести реконструкцию Дома культуры с пристройкой хореографической школы и капремонт стадиона «Торпедо», сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В среду Роман Терюшков и глава Люберец Владимир Ружицкий провели рабочую встречу по реконструкции стадиона «Торпедо» и ДК с пристройкой хореографической школы.

«Это центр города, сейчас идет реконструкция основной артерии - Октябрьского проспекта. Стадион - излюбленное место. В планах была реконструкция Дома культуры с пристройкой хореографической школы, но их скорректировала пандемия. Конечно, когда у нас заложены деньги на пристройку, нельзя не обратить внимание на стадион. Он нуждается в капитальном ремонте, есть грандиозная задумка здесь организовать центр спорта: сделать искусственное поле, беговые дорожки», - сказал Терюшков.

По его словам, работы здесь займут три-четыре года.

«Вы знаете, это затратная история, потому что госпрограмма, которая была выдвинута на пристройку хореографической школы и капремонт - это порядка 600 млн рублей, если говорить о спортивном крыле - это 800 млн рублей. Если мы концепцию утвердим, то постараемся поставить деньги на проектирование на 2022-2023 годы. И с 2023 года приступить к реконструкции ДК» - отметил Терюшков.