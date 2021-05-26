РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В подмосковных Люберцах планируют провести реконструкцию Дома культуры с пристройкой хореографической школы и капремонт стадиона «Торпедо», сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
В среду Роман Терюшков и глава Люберец Владимир Ружицкий провели рабочую встречу по реконструкции стадиона «Торпедо» и ДК с пристройкой хореографической школы.
По его словам, работы здесь займут три-четыре года.
«Вы знаете, это затратная история, потому что госпрограмма, которая была выдвинута на пристройку хореографической школы и капремонт - это порядка 600 млн рублей, если говорить о спортивном крыле - это 800 млн рублей. Если мы концепцию утвердим, то постараемся поставить деньги на проектирование на 2022-2023 годы. И с 2023 года приступить к реконструкции ДК» - отметил Терюшков.
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