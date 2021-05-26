РИАМО - 26 мая. В среду вечером пробки на дорогах столицы достигли 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Проблемы с движением наблюдаются на большинстве участков МКАД, за исключением восточной и северо-западной частей дороги. Частично заторы образовались на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

Пробки есть в районе станций метро «Добрынинская», «Парк Культуры», «Пушкинская» и «Сухаревская».

На текущий момент проблемы с движением наблюдаются на улицах Новый Арбат, Неглинная, Солянка, а также на участке улицы Варварка.

Помимо прочего, заторы образовались на Космодамианской, Москворецкой, Болотной и других набережных.

Ситуация на дорогах Москвы стабилизируется к 21:00. В это время пробки могут снизиться до 3 баллов из 10 возможных.