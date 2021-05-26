РИАМО - 26 мая. Этим летом на базе подмосковных школ будут функционировать более 1 тыс. детских лагерей, в них отдохнут свыше 67 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Она уточнила, что первая смена стартует 28 мая. Детские лагеря при школах – очень удобны родителям. Весь день дети находятся под наблюдением педагогов и вожатых.
«Ребят там кормят, с ними занимаются. Это интересное и полезное времяпрепровождение. Такие лагеря в регионе будут работать все лето – в три смены. Узнать о работе школьного лагеря в вашей школе или учреждении поблизости можно у классного руководителя или директора», – добавила Каклюгина.
Еще летом на базе организаций дополнительного образования Московской области в рамках реализации проекта «Подмосковное лето – 2021» очно и в режиме онлайн будут работать досуговые площадки.
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