РИАМО - 26 мая. В районе Кутузовского проспекта, 8 автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся, пострадал пешеход, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автомобиль такси ехал по выделенной полосе на Кутузовском проспекте и столкнулся с машиной, поворачивающей направо. От удара одна из машин выехала на тротуар и задела пешехода, который находился на остановке общественного транспорта.

По предварительной информации, пострадал пешеход, который находился на остановке.

Превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения столичными водителями, на это приходится 43% от всех нарушений.