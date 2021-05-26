РИАМО - 26 мая. Столичные следователи ходатайствуют об аресте мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней на севере Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 23 мая 2021 года мужчина, находясь на детской площадке, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки и скрылся.

Мужчину быстро установили и задержали, ему предъявили обвинение. Его причастность к преступлению подтверждается материалами уголовного дела и допросами свидетелей, записями с камер видеонаблюдения.

По уголовному делу будут назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается