РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Завершается строительство домов для более чем 300 переселенцев из аварийного жилья в Подольске, в настоящее время ведутся отделочные работы, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Подольске состоялось выездное совещание по вопросу завершения строительства двух домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в поселке Дубровицы. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в новостройки переедут 329 человек.

В настоящее время на объекте выполняются отделочные работы, задействовано 130 рабочих. Завершить все работы и ввести новостройки в эксплуатацию планируется до конца II квартала текущего года. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию и постановки домов на кадастровый учет с переселенцами заключат договоры социального найма и мены.

«Всего в новостройки переселят 329 человек из 119 аварийных помещений общей площадью 5,1 тыс. кв м», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В современное и комфортабельное жилье переедут жители аварийных домов, расположенных по адресам: улица Курчатова, 15 и 17/5; Быковская, 16/2; деревня Бережки, 4, корпус А; поселок Молодежный, 21, 23, 24, 25, 26; поселок Дубровицы, 63, 64, 65, 66.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на его реализацию выделяютя по национальному проекту «Жилье и городская среда».