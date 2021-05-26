РИАМО - 26 мая. Гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова признана инженером года, экспертная комиссия ежегодного конкурса Тоннельной ассоциации России признала ее лучшей в сфере строительства метрополитенов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Специалисты нашего холдинга, сформированного в 2014 году из трех ведущих проектных институтов, смогли в кратчайшие сроки актуализировать компетенции в сфере транспортного строительства», – сказала Меркулова.

Она отметила, что это позволило группе компаний оперативно запустить новое направление по освоению подземного пространства и присоединиться к строительству метро в столице.

«Заказчик доверяет нашей команде самые сложные объекты, которые требуют нестандартных и уникальных инженерных решений. Сегодня коллектив участвует в мегапроекте Большой кольцевой линии, а также работает над новой Троицкой линией», — добавила Меркулова.

По ее словам, высокая оценка профессионального сообщества в очередной раз доказывает лидирующее положение холдинга на российском рынке. Опыт и надежная репутация позволяют расширять географию присутствия.

Конкурс на звание инженера года проводится Тоннельной ассоциацией России с 2011 года. Экспертная комиссия оценивает самостоятельность техническое мышление, готовность к разработке новых материалов, сочетание профессиональных знаний и практических навыков у кандидатов.

Ранее ГК «Моспроект-3» вошла в число 100 лучших предприятий и организаций России. В динамике производственной деятельности за последние четыре года холдинг признан лучшим предприятием строительной индустрии.