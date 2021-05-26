РИАМО - 26 мая. Представители столичного МЧС взяли на учет шесть оздоровительных детских лагерей, их проверят до начала сезона отдыха, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы структуры Александр Бобров.
Он добавил, что проверки детских лагерей завершатся до начала сезона отдыха. Специалисты анализируют состояние систем оповещения о пожаре.
Ранее в России стартовала программа кешбэка на детский туризм на территории страны, родители могут вернуть 50% от стоимости оплаченных путевок в детские лагеря.
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