РИАМО - 26 мая. Представители столичного МЧС взяли на учет шесть оздоровительных детских лагерей, их проверят до начала сезона отдыха, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы структуры Александр Бобров.

«На учет взято шесть объектов детского оздоровительного отдыха, которые расположены на территории города Москвы», — сказал Бобров во время пресс-конференции.

Он добавил, что проверки детских лагерей завершатся до начала сезона отдыха. Специалисты анализируют состояние систем оповещения о пожаре.

Ранее в России стартовала программа кешбэка на детский туризм на территории страны, родители могут вернуть 50% от стоимости оплаченных путевок в детские лагеря.