РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В подмосковных Люберцах следователи устанавливают обстоятельства смерти местного жителя в помещении магазина, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

26 мая 2021 года в помещении магазина, расположенного в поселке Калинина, местный житель, находящийся в состоянии наркотического опьянения, вел себя неадекватно, скидывал с полок алкогольные напитки.

Двое покупателей, находящихся в магазине, остановили мужчину: удерживая за руки, положили его на пол. В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни. По данному факту следователем следственного отдела по городу Люберцы организована проверка.

В настоящее время на месте происшествия проведен осмотр, опрошены свидетели и сотрудники магазина. По полученному заключению эксперта, мужчина скончался от отравления неустановленным наркотическим веществом.