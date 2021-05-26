РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В среду на территории стадиона «Труд» в подмосковном Подольске стартовал областной этап футбольного турнира «Кожаный мяч – 2021», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В течение трех игровых дней среди мужских и женских команд выявят сильнейшие коллективы в трех возрастных категориях. Младшая – мальчики и девочки 10-11 лет, средняя – юноши и девочки 12-13 лет и старшая – юноши и девочки 14-15 лет.

«В Подмосковье особое отношение к футболу, им занимаются более 160 тыс. человек, среди них 22 тыс. – дети. Турнир «Кожаный мяч» имеет богатую историю, многие школьники хотят принять участие в соревнованиях. Подобные мероприятия способствуют популяризации и развитию спорта, а также позволяют выявить способных игроков, которые в дальнейшем смогут перейти на профессиональный уровень», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков

Сильнейшие команды турнира представят Подмосковье в финальной части состязаний.