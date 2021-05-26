РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Свыше 18 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы в настоящий момент в подмосковном Красногорске, сообщил заместитель главы администрации округа Михаил Шувалов.

Торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства, состоялось в среду в отеле Moscow Country Club. В мероприятии приняли участие глава округа Алексей Спасский, председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, представители администрации и руководители крупных предприятий и компаний, работающих на территории Красногорска.

«Красногорску есть, чем гордиться. У нас сбалансированная диверсифицированная экономика, которая позволяет в полной мере наполнять бюджет в его доходной части и расходовать может быть чуть больше средств на красоту, благоустройство – на то, чтобы делать жизнь ярче», – сказал в приветственном слове Спасский.

Он отметил, что в мероприятии принимают участие «капитаны» красногорского бизнеса.

«Есть две вещи, которые вас всех объединяют. Это стремление созидать и любовь к малой родине», – подчеркнул глава округа.

По словам Шувалова, на территории округа работают 24 предприятия крупного бизнеса. Большая часть производства находится в руках этого бизнеса. По данным государственной статистики за 2020 год, объем инвестиций крупных и средних организаций в округе составил 48,68 млрд руб., это четвертое место по значению в рейтинге муниципалитетов Подмосковья.

«На сегодняшний день в городском округе Красногорск зарегистрировано более 18 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый месяц мы видим, что число зарегистрированных предпринимателей растет. В основном это самый маленький, «нежный», бизнес – молодые матери, которые заботятся о том, чтобы создавать для детей развивающую инфраструктуру», – добавил Шувалов.

Он отметил, что по сравнению 2020 годом прирост составил более 8%.

«Это очень хороший показатель. Это значит, что рынок оживляется, что люди перестают бояться последствий пандемии коронавируса и начинают открывать свой бизнес. А также значит, что Красногорск является привлекательным для бизнесменов. У нас много программ поддержки малого и среднего бизнеса, стимулирующих выплат», – подчеркнул Шувалов.

В прошлом году отчисления малого и среднего бизнеса составили 2,3 млрд руб., это десятая часть доходов бюджета муниципалитета.