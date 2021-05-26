РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Парк специальной техники 307-й пожарно-спасательной части и 238-й пожарной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенных в микрорайоне Саввино Балашихи и в поселке им. Воровского Богородского городского округа, пополнился новой автомобильной техникой, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

На вооружение подразделений поступили две новые пожарные автоцистерны на шасси «КамАЗ» АЦ-6,0-40 (43118) и АЦ-4,0 – 40 (43253).

«Одна из главных особенностей поступивших автомобилей – возможность везти сразу от 4 до 6 т воды, что увеличивает вероятность успешной ликвидации пожара на ранних стадиях. Автоцистерны оснащены запасом огнетушащих веществ и необходимым пожарно-техническим вооружением для проведения аварийно-спасательных работ», – сказал начальник Ногинского территориального управления Игорь Томчук.

Он добавил, что при помощи пожарного автомобиля возможна подача воды в очаг возгорания из собственной автоцистерны, открытого водоема или гидранта по пожарным рукавам через ручные или стационарные лафетные стволы.

«Кроме этого существенными плюсами новых пожарных автомобилей являются небольшие габариты, что позволяет им маневрировать в городской застройке, а хорошая проходимость обеспечивает своевременное прибытие на пожар в труднодоступной местности», – заключил Томчук.