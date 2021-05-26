РИАМО - 26 мая. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что для замедления процесса старения организма нужно следить за образом жизни, уделять внимание питанию, правильно подбирая витаминно-минеральный комплекс, кроме того, важно путешествовать, заниматься хобби и встречаться с интересными людьми, сообщает Nation News.

Королева отметила, что скорость старения зависит от многих факторов.

«Тестостерон у мужчин и эстроген у женщин поддерживают жизнеспособность всех систем организма, влияют на эффективную работу мозга и безупречность работы сердечно-сосудистой системы и репродуктивную функцию. Поэтому, гормональная перестройка организма как у мужчин, так и у женщин ускоряет процессы увядания и старения организма», — сказала Королева.

Одним из главных факторов, который тормозит старение, является проявление интереса к жизни. Доктор объясняет: нужно увлекаться хобби, знакомиться с новыми людьми, путешествовать, общаться с людьми противоположного пола.

«Как только угасает либидо и желание нравится противоположному полу, процессы старения начинают прогрессировать», — отметила Королева.

Она уточнила, что для продления молодости можно скорректировать гормональный фон. При этой процедуре также используется индивидуальный комплексный подход с учетом генетики и биохимических процессов.

Врач добавила, что нужно следить за образом жизни, уделять внимание питанию, подобрать витаминно-минеральный комплекс и заниматься физическими упражнениями.

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