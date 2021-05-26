РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Уникальный 13-ствольный дуб, который растет в поселке Отрадное подмосковного Красногорска, сохранят от вырубки, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии обратились жители Красногорска с просьбой помочь сохранить старинный дуб, который растет вблизи жилого комплекса «Микрогород «В лесу». Горожане опасаются того, что дерево могут срубить в процессе строительства новой очереди ЖК.

В доме правительства Московской области в среду состоялось совещание с участием представителей компании-застройщика, Минжилполитики, администрации Красногорска и Минэкологии. Решили, что дерево необходимо сохранить. Достигнута договоренность о том, что застройщик внесет изменения в проект планировки территории с тем, чтобы отодвинуть здание от дуба. Зона жилой застройки должна пройти в 20 м от кроны дерева. Министерство экологии будет контролировать данный процесс.

Еще планируется установить у дуба аншлаги, рассказывающие о дереве и его судьбе, чтобы жители обладали информацией и более не беспокоились.