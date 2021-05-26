РИАМО - 26 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в День российского предпринимательства пожелал всем бизнесменам Подмосковья крепкого здоровья и успехов в реализации своих планов. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

«Этот день является профессиональным праздником для активных и целеустремленных граждан, которые многое делают для развития и процветания Подмосковья. Именно они создают новые предприятия и рабочие места, продукты и услуги, способствуют росту экономики и реализации социальных программ в нашем регионе», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что важную роль в развитии предпринимательства в Подмосковье играет Московский областной союз промышленников и предпринимателей.

Союз ведет работу по таким направлениям, как объединение работодателей для обеспечения их участия в системе социального партнерства, защита прав членов союза по экономическим и социально-трудовым вопросам, дальнейшее развитие рыночных отношений в регионе.

«Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие, сложившееся между Московской областной думой и Московским областным союзом промышленников и предпринимателей. В первую очередь оно касается внесения изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты Московской области», — отметил глава областного парламента.

Поддержка и развитие бизнеса в Московской области, создание для него комфортных и прозрачных условий будет и дальше оставаться важнейшим направлением законодательной работы Мособлдумы, заключил Брынцалов.

День российского предпринимательства — профессиональный праздник, введенный в 2007 году. Он отмечается 26 мая.