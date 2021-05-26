РИАМО - 26 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в День российского предпринимательства пожелал всем бизнесменам Подмосковья крепкого здоровья и успехов в реализации своих планов. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Он подчеркнул, что важную роль в развитии предпринимательства в Подмосковье играет Московский областной союз промышленников и предпринимателей.
Союз ведет работу по таким направлениям, как объединение работодателей для обеспечения их участия в системе социального партнерства, защита прав членов союза по экономическим и социально-трудовым вопросам, дальнейшее развитие рыночных отношений в регионе.
Поддержка и развитие бизнеса в Московской области, создание для него комфортных и прозрачных условий будет и дальше оставаться важнейшим направлением законодательной работы Мособлдумы, заключил Брынцалов.
День российского предпринимательства — профессиональный праздник, введенный в 2007 году. Он отмечается 26 мая.
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