РИАМО - 26 мая. Малый и средний бизнес в Москве обеспечивает рабочими местами более 3,5 млн жителей столицы, а также обеспечивает 25% налоговых отчислений, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
В среду в России отмечают День предпринимательства. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин посетил «Бизнес.Техноград» на ВДНХ. Там он пообщался со столичными бизнесменами. Среди них оказались участники проектов «Бизнес уикенд.Старт» и «Стартап школа МБМ» и другие предпринмиатели.
Программа «Бизнес уикенд.Старт» создана для того, чтобы развить бизнес-навыки у молодежи. Она состоит из тренингов, формировании бизнес-планов, разработки проектных идей. Число ее участников составляет 50 тыс. человек.
«Стартап школа МБМ» - это пятидневный курс. Он рассчитан на тех, кто собирается заняться собственным бизнесом.
Программы проекта «Бизнес.Уикенд» действуют уже три года. Мероприятия в рамках этого проекта помогают узнать об основах ведения бизнеса, создать свой первый проект под руководством наставников и протестировать его.
Клуб молодых предпринимателей Business Update – создан в прошлом году. Он создан для того, чтобы поддержать молодежное предпринимательство и позволить ему развиться.
Программами поддержки проекта «Малый бизнес Москвы» воспользовались более 1 млн раз>>
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