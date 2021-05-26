РИАМО - 26 мая. В официальный реестр лицензированных перевозчиков строительных отходов в Подмосковье добавлены новые компании, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На сегодняшний день соглашения заключены с 54 перевозчиками, 11 находится на подписании. Во избежание несанкционированных свалок стройотходов на территории региона мы рекомендуем жителям обращаться к официальным компаниям, подключенным к региональной навигационной системе Московской области», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Перевозчики осуществляют перемещение строительных отходов на основании талонов, сформированных в системе отходопроизводителем. Каждый перевозчик, внесенный в реестр, является участником информационного взаимодействия системы «Электронный талон».

К перевозчикам, работающим без разрешительной документации, с 1 июля будут применяться меры административного воздействия в соответствии с законодательством РФ, а с 1 сентября — административная ответственность в соответствии с законодательством Московской области.

Список, куда входят транспортировщики, заключившие соглашение по перевозке стройотходов на спецплощадки и комплексы по переработке отходов, размещен на сайте министерства по ссылке: https://mgkh.mosreg.ru/deyatelnost/knd/sotrudnichestvo-v-sfere-obrasheniya-otkhodov-stroitelstva-i-snosa-zdanii-i-sooruzhenii-v-tom-chisle-gruntov-na-territorii-moskovskoi-oblasti/12-03-2021-16-31-51-sozdat-podrazdel-dlya-dokumenta-reestr-dobrosovest.

Строительные отходы запрещено размещать на придомовых контейнерных площадках и в баках, предназначенных для ТКО. К строительным отходам относятся остатки сырья, материалов, изделий и иных продуктов, образующихся при ремонте квартир, домов, а также реконструкции и сносе зданий объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.