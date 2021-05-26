РИАМО - 26 мая. График движения поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 будет значительно изменен в связи с проведением железнодорожных работ с 01:00 до 21:00 29 мая, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Железнодорожники будут заниматься переключением путей на Курском вокзале и на станции Каланчевская, а также выправкой и укладкой путей на Каланчевской.

Количество диаметральных поездов уменьшится, поезда в дальний пригород проедут только по укороченному маршруту или без некоторых остановок.

Движение на участке Курская – Дмитровская будет осуществляться реверсивно, по одному пути поочередно.

Работы ведутся в связи со строительством новой инфраструктуры для МЦД-2 Курско-Рижский и будущего МЦД-4 Киевско-Горьковский, который пройдет через Комсомольскую площадь.

Пассажирам советуют заранее планировать поездку и посмотреть расписание. Сделать это можно на станции, официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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