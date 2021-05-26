РИАМО - 26 мая. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в работе внешней экспертной комиссии по Международной аккредитации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Аккредитация проходила по направлениям обучения: «Ветеринария», «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

«Данная процедура представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников требованиям профессиональных стандартов, рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее Воскресенский говорил, что студенты вуза ежегодно проходят практику на сельхозпредприятиях региона. В текущем году осваивать ветеринарное, аграрное, инженерное и экономическое направления сельского хозяйства будут более 450 студентов Тимирязевского университета.