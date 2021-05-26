РИАМО - 26 мая. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в работе внешней экспертной комиссии по Международной аккредитации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Аккредитация проходила по направлениям обучения: «Ветеринария», «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Ранее Воскресенский говорил, что студенты вуза ежегодно проходят практику на сельхозпредприятиях региона. В текущем году осваивать ветеринарное, аграрное, инженерное и экономическое направления сельского хозяйства будут более 450 студентов Тимирязевского университета.
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