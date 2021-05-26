РИАМО - 26 мая. В столице на улицах Лесная, Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка и Большая Полянка нанесли временные велополосы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Полосы для велосипедистов обозначают оранжевой краской и отделяют сплошной линией от дороги. На тротуарах устанавливают специальные знаки.

На данный момент рабочие делают эту разметку на 3-м Михалковском переулке, Мячковском бульваре и улице Лебедева. Всего на летний сезон планируют создать более 65 таких объектов.

Оранжевые велополосы можно найти не только в центре столицы, но и в таких районах, как Марьино, Люблино, Отрадное, Строгино и Академический.

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