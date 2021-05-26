РИАМО - 26 мая. Станции для зарядки электромобилей нового образца, которые заряжают машину быстрее, сейчас активно тестируют, до конца года в Москве поставят не менее 50 таких колонок, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Проект называется «Энергия Москвы». Мощность новых станций будет составлять 50 кВт. Зарядка будет занимать 20 минут вместо 2 часов, на обычных электрозаправках.
Также зарядка будет иметь два разъема европейского и американского типа.
Забронировать сессию и подключиться можно через приложение «Московский транспорт».
Более 150 зарядок для электромобилей установят в Москве в 2021 году>>
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