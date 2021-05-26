РИАМО - 26 мая. Станции для зарядки электромобилей нового образца, которые заряжают машину быстрее, сейчас активно тестируют, до конца года в Москве поставят не менее 50 таких колонок, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Проект называется «Энергия Москвы». Мощность новых станций будет составлять 50 кВт. Зарядка будет занимать 20 минут вместо 2 часов, на обычных электрозаправках.

«Мы установим их в местах, где пользоваться ими будет удобнее всего: у продуктовых магазинов и кафе, в центре и возле жилых домов», — сказали в пресс-службе.

Также зарядка будет иметь два разъема европейского и американского типа.

Забронировать сессию и подключиться можно через приложение «Московский транспорт».

Более 150 зарядок для электромобилей установят в Москве в 2021 году>>