РИАМО - 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столичных ресторанах специальные зоны, свободные от Covid-19, там смогут находиться только привитые горожане, сообщает РИА Новости.

Такую идею столичный градоначальник предложил предпринимателям во время встречи в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от Covid у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», - сказал Собянин.

В Москве продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы».

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