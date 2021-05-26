РИАМО - 26 мая. В среду соцсеть «Одноклассники» вместе c Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и ЮНЕСКО проведут прямой эфир о том, каким образом можно помочь детям с ВИЧ подготовиться ко взрослой жизни, сообщает пресс-служба ОК.

Участниками эфира станут певица Зара, которая представляет собой артиста ЮНЕСКО, а также врачи, психологи и эксперты. Встреча состоится в 18:00 по Москве в группе «Касается даже тех, кого не касается».

«По данным ЮНЭЙДС, число подростков и молодых людей в возрасте 15-24 лет, живущих с ВИЧ, в странах Восточной Европы и Центральной Азии выросло с 2015 по 2020 годы на 12%, и 54% среди них (более 70 тыс. человек) — это парни и молодые мужчины. Растет число случаев инфицирования молодежи сексуальным путем», — сказала специалист по работе с молодежью в региональном офисе ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Елена Кирюшина.

Она добавила, что в настоящее время знания о профилактике ВИЧ-инфекции молодежи в странах ВЕЦА находятся на низком уровне. В связи с этим важно, чтобы родители подростков помогли им найти верную информацию о профилактике ВИЧ и репродуктивном здоровье, а также данные о том, каким образом можно защититься от насилия и буллинга.

Кирюшина отметила, что на текущий момент и у ЮНЭЙДС, и у ЮНЕСКО есть большое количество ресурсов на эти темы. Родители смогут увидеть их подборку в группе в ОК.

В рамках эфира его гостям и героям предстоит ответить на острые пользовательские вопросы об обеспечении ребенка регулярной терапией, как справляться с реакциями окружающих или родители могут помочь в том, чтобы наладить отношения со сверстниками и подготовиться ко взрослой жизни.

Во время мероприятия эксперты поделятся информацией о том, как медицина перевела ВИЧ из разряда смертельных заболеваний в хронические, а также почему этим заболеванием инфицируются дети и что необходимо делать для того, что ребенок им не заболел.

Кроме того, во время прямого эфира эксперты озвучат информацию, которая поможет инфицированному ребенку обеспечить долгую и продуктивную жизнь.

В настоящее время в РФ свыше 10 тыс. детей и подростков с ВИЧ. 40% из них проживают в приемных семьях. Таким образом, и для них, и для их семей диагноз представляет медицинскую и острую социальную проблему.

Для того, чтобы попасть на эфир, необходимо перейти по ссылке.

«Одноклассники» вместе с ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС проводят и поддерживают соцпроекты, которые направлены на образование аудитории по теме ВИЧ, на регулярной основе. Так, в 2017 году в OK прошел флешмоб и видеочат со звездами в поддержку Всемирного дня борьбы со СПИД, а уже в 2018 году OK появился квест, который позволил пользователям проверить свои знания об инфекции на примере бытовых ситуаций.