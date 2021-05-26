РИАМО - 26 мая. Похолодание прогнозируют в Московском регионе к выходным, а обвал холода придется на воскресенье, 30 мая, сообщается на сайте «Метеовести».

В выходные воздушные потоки развернутся на северные, северо-восточные, и погода испортится. В субботу будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит плюс 10 - 15 градусов, днем - плюс 17 - 22 градуса.

В воскресенье прогнозируют обвал холода. Температура воздуха утром составит плюс 5 - 10 градусов, днем - плюс 13 - 18 градусов. Это на 4-5 градусов холоднее нормы.

Дожди к воскресенью прекратятся.